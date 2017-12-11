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Під Печерським райсудом перебувають 250 правоохоронців

Під Печерським райсудом перебувають 250 правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Під будівлею Печерського районного суду Києва, де мають обирати запобіжний захід екс-голові Одеської ОДА, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, перебуває 250 правоохоронців. Про це УНН повідомили у прес-службі управління Національної поліції Києва.

"Там зараз знаходиться 250 правоохоронців і створено резерв. Це працівники і Нацполіції і Нацгвардії. Резерв буде задіяний у випадку ускладнення ситуації", - повідомили у поліції.

Наразі, за даними поліції, ситуація під будівлею суду спокійна.

Як повідомляв УННПечерський райсуд столиці посилено охороняють.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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