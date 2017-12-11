Под Печерским райсудом находятся 250 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Под зданием Печерского районного суда Киева, где должны избирать меру пресечения экс-главе Одесской ОГА, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, находится 250 правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления Национальной полиции Киева.
"Там сейчас находится 250 правоохранителей и создан резерв. Это работники и Нацполиции и Нацгвардии. Резерв будет задействован в случае осложнения ситуации", - сообщили в полиции.
Сейчас, по данным полиции, ситуация под зданием суда спокойная.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили пустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.