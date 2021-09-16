Під Одесою отруїлось 6 вихованців дитсадка: розпочато перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Чорноморську, Одеська область, правоохоронці встановлюють обставини отруєння шести вихованців дитсадка. За цим фактом поліція розпочала перевірку, передає УНН.
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За даними поліції Одеської області, протягом тижня до місцевого медичного закладу звернулися батьки дітей, які є вихованцями одного дитячого садочка. Попередньо 4-х та 5-річним малюкам поставили діагноз "гостра кишкова інфекція".
Їм надали необхідну медичну допомогу, зараз діти знаходяться вдома.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Наразі за цим фактом триває перевірка. Встановлюється, за яких обставин отруїлися малолітні.
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