Под Одессой отравились 6 воспитанников детсада: начата проверка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Черноморске, Одесская область, правоохранители устанавливают обстоятельства отравления шести воспитанников детского сада. По данному факту полиция начала проверку, передает УНН.
Детали
По данным полиции Одесской области, за неделю в местное медицинское учреждение обратились родители детей, которые являются воспитанниками одного детского сада. Предварительно 4-х и 5-летним малышам поставили диагноз "острая кишечная инфекция".
Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас дети находятся дома.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка. Устанавливается, при каких обстоятельствах отравились малолетние.
Напомним
Массовое отравление школьников было зафиксировано в Хмельницком - количество пострадавших достигло около 100 человек. В Минздраве назвали причину - бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружено в блюдах, а также в анализах работников пищеблока.