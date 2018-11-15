Під обстріл потрапив хутір на Луганщині, пошкоджено житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Під обстріли потрапив хутір Вільний у Луганській області, внаслідок чого пошкоджено будівлі п’ятьох мешканців. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Золотого і Катеринівки Костянтин Ільченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Постраждалих на хуторі Вільний серед мирного населення нема. Пошкоджені будівлі п’ятьох мешканців", – написав Ільченко.
За його словами, характер пошкоджень не критичний, однак будівлі потребують "негайного ремонту".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики обстріляли Троїцьке: біля будинків утворились вирви
"Бо, маючи вибиті вікна та ушкоджені дахи виживати при мінусовій температурі не можна. Разом з міжнародними організаціями вирішуємо питання забезпечення людей необхідними матеріалами. З боку ВЦА постраждалим буде виділена необхідна матеріальна допомога, завозимо потроху побутове вугілля, дрова", – зазначив керівник ВЦА.
Він додав, що внаслідок обстрілу постраждав мисливський собака.
"Як виявилося, трьохсотий все ж таки є. Це мисливський пес на прізвисько Чіп. Бідний собака отримав два осколочних поранення, погрузили його в нашу машину та відвезли до фельдшера. Тепер з ним все буде добре", – повідомив Ільченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Сході загинув військовослужбовець зі Львова
Нагадаємо, минулої доби, 14 листопада, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У п’яти випадках ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
Як повідомляв УНН, у місті Красногорівка Донецької області через обстріл бойовиків згоріло два приватних будинки.