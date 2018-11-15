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Під обстріл потрапив хутір на Луганщині, пошкоджено житлові будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Під обстріли потрапив хутір Вільний у Луганській області, внаслідок чого пошкоджено будівлі п’ятьох мешканців. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Золотого і Катеринівки Костянтин Ільченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Постраждалих на хуторі Вільний серед мирного населення нема. Пошкоджені будівлі п’ятьох мешканців", – написав Ільченко.

За його словами, характер пошкоджень не критичний, однак будівлі потребують "негайного ремонту".

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"Бо, маючи вибиті вікна та ушкоджені дахи виживати при мінусовій температурі не можна. Разом з міжнародними організаціями вирішуємо питання забезпечення людей необхідними матеріалами. З боку ВЦА постраждалим буде виділена необхідна матеріальна допомога, завозимо потроху побутове вугілля, дрова", – зазначив керівник ВЦА.

Він додав, що внаслідок обстрілу постраждав мисливський собака.

"Як виявилося, трьохсотий все ж таки є. Це мисливський пес на прізвисько Чіп. Бідний собака отримав два осколочних поранення, погрузили його в нашу машину та відвезли до фельдшера. Тепер з ним все буде добре", – повідомив Ільченко.

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Нагадаємо, минулої доби, 14 листопада, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У п’яти випадках ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як повідомляв УНН, у місті Красногорівка Донецької області через обстріл бойовиків згоріло два приватних будинки.

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