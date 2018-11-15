Под обстрел попал хутор в Луганской области, повреждены жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Под обстрелы попал хутор Вольный в Луганской области, в результате чего повреждены здания пятерых жителей. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пострадавших на хуторе Вольный среди мирного населения нет. Повреждены здания пятерых жителей", – написал Ильченко.
По его словам, характер повреждений не критичен, однако здания требуют "немедленного ремонта".
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"Потому что, имея выбитые окна и поврежденные крыши выживать при минусовой температуре нельзя. Вместе с международными организациями решаем вопрос обеспечения людей необходимыми материалами. Со стороны ВГА пострадавшим будет выделена необходимая материальная помощь, завозим понемногу бытовой уголь, дрова", – отметил руководитель ВГА.
Он добавил, что в результате обстрела пострадала охотничья собака.
"Как оказалось, трехсотый все же есть. Это охотничий пес по кличке Чип. Бедная собака получила два осколочных ранения, погрузили его в нашу машину и увезли к фельдшеру. Теперь с ним все будет хорошо", – сообщил Ильченко.
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Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В пяти случаях враг применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Как сообщал УНН, в городе Красногоровка Донецкой области из-за обстрела боевиков сгорело два частных дома.