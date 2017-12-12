Під Мар'їнкою загинув український боєць
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під Мар'їнкою в результаті артобстрілу загинув український боєць, який служив в українській добровольчій армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Миргородської міськради.
"Під селом Мар'їнка в результаті артобстрілу загинув миргородець Олександр Зубченко 1990 року народження", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що навесні 2017 року він пішов добровольцем до лав ЗСУ.
"Служив в українській добровольчій армії", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.