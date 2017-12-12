Под Марьинкой погиб украинский боец
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Под Марьинкой в результате артобстрела погиб украинский боец, который служил в украинской добровольческой армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Миргородского горсовета.
"Под селом Марьинка в результате артобстрела погиб миргородец Александр Зубченко 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Указано, что весной 2017 года он ушел добровольцем в ряды ВСУ.
"Служил в украинской добровольческой армии", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ.