Под Марьинкой погиб украинский боец

"Под селом Марьинка в результате артобстрела погиб миргородец Александр Зубченко 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Указано, что весной 2017 года он ушел добровольцем в ряды ВСУ.

"Служил в украинской добровольческой армии", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ.