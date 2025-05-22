Під Києвом 27-річний чоловік скоїв сексуальне насильство над 6-річною дівчинкою

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
13:44 • 6278 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
12:56 • 15537 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
12:16 • 23305 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
09:24 • 83124 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 60437 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 110539 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 183806 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 162191 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 153137 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 330450 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
28%
747мм
Популярнi новини

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

22 травня, 04:46 • 75520 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

22 травня, 05:39 • 77925 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 66911 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 43129 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 35629 перегляди
Публікації

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

13:44 • 6278 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 83124 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 142284 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 330450 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 273237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Дональд Туск

Павло Дуров

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Сполучене Королівство

Польща

Реклама
УНН Lite

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 35941 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 43440 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 67207 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 143730 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 165540 перегляди
Актуальне

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Під Києвом 27-річний чоловік скоїв сексуальне насильство над 6-річною дівчинкою

Київ • УНН

 • 2758 перегляди

На Київщині 27-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над 6-річною дівчинкою. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під Києвом 27-річний чоловік скоїв сексуальне насильство над 6-річною дівчинкою

На Київщині 27-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні сексуального насильства щодо 6-річної дівчинки, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

На Бучанщині чоловік вчинив відносно 6-річної дівчинки насильницькі дії сексуального характеру. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі 

- повідомили в поліції.

Деталі

Правоохоронців про подію повідомив батько дитини. 27-річний фігурант справи розпивав алкогольні напої у квартирі свого знайомого. Залишившись на ночівлю, чоловік вчинив сексуальне насильство відносно доньки господаря.

Співробітники правоохоронних органів затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою) та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України).

Доповнення

Викладача вокалу з Полтавщини підозрюють у систематичному ґвалтуванні малолітніх дітей та створенні порнографії. Під час досудового розслідування вдалося встановити особи трьох потерпілих.

У Чернівецькій області до дев’яти років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування рідної доньки. Внаслідок цих дій потерпіла народила дитину від власного батька.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Brent
$63.85
Bitcoin
$111,588.80
S&P 500
$5,838.83
Tesla
$331.92
Газ TTF
$36.38
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,654.84