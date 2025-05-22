Під Києвом 27-річний чоловік скоїв сексуальне насильство над 6-річною дівчинкою
Київ • УНН
На Київщині 27-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над 6-річною дівчинкою. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
На Київщині 27-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні сексуального насильства щодо 6-річної дівчинки, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
На Бучанщині чоловік вчинив відносно 6-річної дівчинки насильницькі дії сексуального характеру. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі
Деталі
Правоохоронців про подію повідомив батько дитини. 27-річний фігурант справи розпивав алкогольні напої у квартирі свого знайомого. Залишившись на ночівлю, чоловік вчинив сексуальне насильство відносно доньки господаря.
Співробітники правоохоронних органів затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою) та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України).
Доповнення
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