Под Киевом 27-летний мужчина совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области
Эксклюзив
12:56 • 10117 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
12:16 • 16183 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
09:24 • 71359 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
07:34 • 54659 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 106129 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 181339 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 160811 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 152784 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 324547 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 117644 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
33%
748мм
Популярные новости

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

22 мая, 04:46 • 69153 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

22 мая, 05:39 • 71304 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 57938 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 33617 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 25982 просмотра
публикации

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

09:24 • 71404 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 136317 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 324576 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 267549 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 357845 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Павел Дуров

Руслан Кравченко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Великобритания

Польша

Реклама
УНН Lite

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 27251 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 34870 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 59103 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 141691 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 163733 просмотра
Актуальное

Бильд

Financial Times

Эль-Паис

Ми-8

Хранитель

Под Киевом 27-летний мужчина совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

В Киевской области 27-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над 6-летней девочкой. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Под Киевом 27-летний мужчина совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой

В Киевской области 27-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении сексуального насилия в отношении 6-летней девочки, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

В Бучанском районе мужчина совершил в отношении 6-летней девочки насильственные действия сексуального характера. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы 

- сообщили в полиции.

Детали

Правоохранителям о происшествии сообщил отец ребенка. 27-летний фигурант дела распивал алкогольные напитки в квартире своего знакомого. Оставшись на ночлег, мужчина совершил сексуальное насилие в отношении дочери хозяина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным служебным лицом) и поместили в изолятор временного содержания.

Под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины).

Дополнение

Преподавателя вокала из Полтавской области подозревают в систематическом изнасиловании малолетних детей и создании порнографии. В ходе досудебного расследования удалось установить личности трех потерпевших.

В Черновицкой области до девяти лет лишения свободы приговорен мужчина за изнасилование родной дочери. В результате этих действий потерпевшая родила ребенка от собственного отца.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Brent
$63.85
Bitcoin
$111,588.80
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.38
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,654.84