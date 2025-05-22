Под Киевом 27-летний мужчина совершил сексуальное насилие над 6-летней девочкой
Киев • УНН
В Киевской области 27-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над 6-летней девочкой. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киевской области 27-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении сексуального насилия в отношении 6-летней девочки, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
В Бучанском районе мужчина совершил в отношении 6-летней девочки насильственные действия сексуального характера. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы
Детали
Правоохранителям о происшествии сообщил отец ребенка. 27-летний фигурант дела распивал алкогольные напитки в квартире своего знакомого. Оставшись на ночлег, мужчина совершил сексуальное насилие в отношении дочери хозяина.
Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным служебным лицом) и поместили в изолятор временного содержания.
Под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины).
Дополнение
Преподавателя вокала из Полтавской области подозревают в систематическом изнасиловании малолетних детей и создании порнографии. В ходе досудебного расследования удалось установить личности трех потерпевших.
В Черновицкой области до девяти лет лишения свободы приговорен мужчина за изнасилование родной дочери. В результате этих действий потерпевшая родила ребенка от собственного отца.