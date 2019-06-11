Під КСУ активісти мітингують проти розпуску парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Під будівлею Конституційного суду України станом на 9:40 зібралось декілька десятків людей, які протестують проти розпуску парламенту, передає кореспондент УНН.
Зокрема, активісти вважають, що, вирішивши розпустити Верховну Раду, Президент України грубо порушив Конституції України.
Також мітингарі розгорнули величезний прапор України перед будівлею КСУ у Києві.
Нагадаємо, до будівлі Конституційного суду, до якого має прибути о 10 годині Президент України Володимир Зеленський, стягнули силовиків.
Як повідомляв УНН, 11 червня Конституційний суд почне розгляд звернення нардепів про неконституційність указу Президента про розпуск ВР.