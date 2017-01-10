Під колесами автомобіля у Житомирі загинула дівчина-підліток

Аварія сталася сьогодні на в’їзді у Житомир, на Чуднівському шосе.

За попередніми даними, водій мінівена "Фольксваген" здійснив наїзд на дівчину, яка загинула на місці. На вигляд загиблій близько 15 років. Загибла, за попередніми даними, вийшла з маршрутки у невстановленому місці та почала перебігати дорогу у місці, не обладнаному пішохідним переходом.

Наразі на місці працюють слідчі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, винуватця смертельної ДТП заарештували на Донеччині.