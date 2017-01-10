Під колесами автомобіля у Житомирі загинула дівчина-підліток
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 10 січня. УНН. Дівчина-підліток загинула під колесами автомобіля у Житомирі. Про це проінформували у патрульній поліції Житомира, повідомляє УНН.
Аварія сталася сьогодні на в’їзді у Житомир, на Чуднівському шосе.
За попередніми даними, водій мінівена "Фольксваген" здійснив наїзд на дівчину, яка загинула на місці. На вигляд загиблій близько 15 років. Загибла, за попередніми даними, вийшла з маршрутки у невстановленому місці та почала перебігати дорогу у місці, не обладнаному пішохідним переходом.
Наразі на місці працюють слідчі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, винуватця смертельної ДТП заарештували на Донеччині.