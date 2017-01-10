Под колесами автомобиля в Житомире погибла девушка-подросток
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 10 января. УНН. Девушка-подросток погибла под колесами автомобиля в Житомире. Об этом проинформировали в патрульной полиции Житомира, сообщает УНН.
Авария произошла сегодня на въезде в Житомир на Чудновском шоссе.
По предварительным данным, водитель минивэна "Фольксваген" совершил наезд на девушку, которая погибла на месте. На вид погибшей около 15 лет. Погибшая, по предварительным данным, вышла из маршрутки в неустановленном месте и начала переходить дорогу в месте, не оборудованном пешеходным переходом.
Сейчас на месте работают следователи.
Напомним, как сообщал УНН, виновника смертельного ДТП арестовали в Донецкой области .