Під Києвом зіткнулися дві фури
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На об'їзній дорозі Борисполя Київської області зіткнулися дві багатотонажні вантажівки. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
"20 серпня о 22:45 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що на автодорозі 45 км північно-східного об’їзду міста Бориспіль поблизу АЗС сталася дорожньо-транспортна пригода", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що водій фури Renault не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем DAF, внаслідок чого водія фури Renault було зажато у кабіні водія.
Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували водія з кабіни вантажівки.
Нагадаємо, 20 серпня у Києві на перехресті вулиці Березняківської та Дніпровської набережної сталася ДТП за участю 4-х автомобілів.