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Под Киевом столкнулись две фуры

Киев • УНН

 • 10864 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На объездной дороге Борисполя Киевской области столкнулись два крупнотоннажных грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.

Под Киевом столкнулись две фуры

"20 августа в 22:45 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на автодороге 45 км северо-восточного объезда города Борисполь вблизи АЗС произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель фуры Renault не справился с управлением и столкнулся с автомобилем DAF, в результате чего водителя фуры Renault зажало в кабине водителя.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали водителя из кабины грузовика.

Напомним, 20 августа в Киеве на перекрестке улицы Березняковской и Днепровской набережной произошло ДТП с участием 4-х автомобилей.

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