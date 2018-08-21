Под Киевом столкнулись две фуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На объездной дороге Борисполя Киевской области столкнулись два крупнотоннажных грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"20 августа в 22:45 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на автодороге 45 км северо-восточного объезда города Борисполь вблизи АЗС произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель фуры Renault не справился с управлением и столкнулся с автомобилем DAF, в результате чего водителя фуры Renault зажало в кабине водителя.
Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали водителя из кабины грузовика.
Напомним, 20 августа в Киеве на перекрестке улицы Березняковской и Днепровской набережной произошло ДТП с участием 4-х автомобилей.