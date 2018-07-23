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Під Києвом затримали серійного розбійника

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці столичного регіону затримали у Коцюбинському чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у нападі на жінок. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Київській області, передає УНН.

“Потерпілі детально описали прикмети нападника і працівникам поліції вдалося встановити особу зловмисника та затримати його. Ним виявився 25-річний раніше судимий (за скоєння такого самого злочину) уродженець Черкащини”, — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, заяви про факти нападу надійшли до поліції Київщини від мешканок Приірпіння.

У 2013 році за скоєння розбійного нападу молодчик за вироком суду був позбавлений волі строком на 7 років. З 2016 року злочинець перебував в Ірпінському виправному центрі, де мав право вільно пересуватись.

Поліція звертається до всіх, хто потерпів від нападів на вулицях смт. Коцюбинське, з відповідною заявою звернутися до найближчого відділу поліції, або зателефонувати на спецлінію 102.

Нагадаємо, 10 липня у Києві затримали серійного гвалтівника.

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