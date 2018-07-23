Под Киевом задержали серийного разбойника
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители столичного региона задержали в Коцюбинском мужчину, который обоснованно подозревается в нападении на женщин. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“Потерпевшие подробно описали приметы нападавшего и работникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый (за совершение такого же преступления) уроженец Черкасской области”, - говорится в сообщении.
Как выяснилось, заявления о фактах нападения поступили в полицию Киевской области от жительниц Приирпенья.
В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой мужчина по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. С 2016 года преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.
Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах с. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по спецлинии 102.
Напомним, 10 июля в Киеве задержали серийного насильника.