Под Киевом задержали серийного разбойника

“Потерпевшие подробно описали приметы нападавшего и работникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый (за совершение такого же преступления) уроженец Черкасской области”, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, заявления о фактах нападения поступили в полицию Киевской области от жительниц Приирпенья.

В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой мужчина по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. С 2016 года преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.

Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах с. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по спецлинии 102.

Напомним, 10 июля в Киеве задержали серийного насильника.