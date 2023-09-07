Під Києвом у багатоповерхівці чоловік підірвався на гранаті: ймовріно, самогубство

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За словами правоохоронця, подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.

В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними, громадянин вчинив самогубство.

"Помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав", - резюмував Нєбитов.