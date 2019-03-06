Під Києвом сталося масштабне ДТП: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Києвом LADA вилетіла на зустрічну і зіткнулася з Honda і Ford, в результаті ДТП загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж, які стали свідками ДТП.
Увечері у вівторок, 5 березня, під Києвом сталася смертельна ДТП. На Боярській трасі зіткнулися LADA 112, яка вилетіла на зустрічну смугу, Honda Civic і Ford Transit. Від отриманих травм водій і пасажир ВАЗу загинули на місці. Решта учасників інциденту не постраждали.
За описами очевидців ДТП, LADA рухалася в бік Боярки. Раптово авто вилетіло на зустрічну смугу, врізалося в Honda і зачепило Ford. Від удару Civic вилетів на узбіччя по напрямку до Києва, а “ВАЗ” виявився на узбіччі з протилежного боку
“Водій LADA випав з автомобіля, він та пасажир загинули від отриманих травм до приїзду „швидкої“, медикам залишалося лише констатувати факт смерті. Власник Honda був пристебнутий, спрацювали подушки. Але обидві машини дуже сильно постраждали, від „ВАЗ“ буквально не залишилося нічого. Решта учасників аварії також залишилися цілі і неушкоджені”, — повідомили свідки НП.
Рух на одній смузі Боярської траси обмежили. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики. Всі деталі того, що сталося встановить слідство.
Як повідомляв УНН, суд призначив перше засідання у справі ДТП з автобусом “Дизель шоу”.