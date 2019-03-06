Під Києвом сталося масштабне ДТП: є загиблі

КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Києвом LADA вилетіла на зустрічну і зіткнулася з Honda і Ford, в результаті ДТП загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж, які стали свідками ДТП.