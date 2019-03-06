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Под Киевом произошло масштабное ДТП: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Под Киевом LADA вылетела на встречную и столкнулась с Honda и Ford, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей, которые стали свидетелями ДТП.

Вечером во вторник, 5 марта, под Киевом произошла смертельная ДТП. На Боярской трассе столкнулись LADA 112, которая вылетела на встречную полосу, Honda Civic и Ford Transit. От полученных травм водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Остальные участники инцидента не пострадали.

По описаниям очевидцев ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки. Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезался в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению в Киев, а “ВАЗ” оказался на обочине с противоположной стороны

“Водитель LADA выпал из автомобиля, он и пассажир погибли от полученных травм до приезда „скорой“, медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. Владелец Honda был пристегнут, сработали подушки. Но обе машины очень сильно пострадали, от „ВАЗ“ буквально не осталось ничего. Остальные участники аварии также остались целы и невредимы”, — сообщили свидетели ЧП.

Движение на одной полосе Боярской трассы ограничили. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Все детали случившегося установит следствие.

Как сообщал УНН, суд назначил первое заседание по делу ДТП с автобусом “Дизель шоу”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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