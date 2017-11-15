Під Києвом сталась ДТП за участі 3 автомобілів, постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під Києвом на Бориспільському шосе зіткнулися 3 автомобілі. Внаслідок аварії постраждала жінка, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП з постраждалими під Києвом на Бориспільському шосе. Зіткнулися 3 автомобілі. Попередньо, Ford поламався і зупинився, в нього врізалися Volkswagen і Renault”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок ДТП постраждала жінка, її госпіталізовували.
Наразі на місці інциденту працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, в Києві на Харківському шосе водій легкового автомобіля збив пішохода на пішохідному переході.