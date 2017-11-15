Под Киевом произошло ДТП с участием 3 автомобилей, пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Под Киевом на Бориспольском шоссе столкнулись 3 автомобиля. В результате аварии пострадала женщина, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП с пострадавшими под Киевом на Бориспольском шоссе. Столкнулись 3 автомобиля. Предварительно, Ford поломался и остановился, в него врезались Volkswagen и Renault”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.
Сейчас на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве на Харьковском шоссе водитель легкового автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе .