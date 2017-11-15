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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 24058 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 42842 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 53003 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57289 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51161 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94122 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100221 просмотра

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Под Киевом произошло ДТП с участием 3 автомобилей, пострадала женщина

Под Киевом произошло ДТП с участием 3 автомобилей, пострадала женщина

Киев  •  УНН

 • 13594 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Под Киевом на Бориспольском шоссе столкнулись 3 автомобиля. В результате аварии пострадала женщина, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП с пострадавшими под Киевом на Бориспольском шоссе. Столкнулись 3 автомобиля. Предварительно, Ford поломался и остановился, в него врезались Volkswagen и Renault”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.

Сейчас на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве на Харьковском шоссе водитель легкового автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе .

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