Под Киевом произошло ДТП с участием 3 автомобилей, пострадала женщина

“ДТП с пострадавшими под Киевом на Бориспольском шоссе. Столкнулись 3 автомобиля. Предварительно, Ford поломался и остановился, в него врезались Volkswagen и Renault”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.

Сейчас на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве на Харьковском шоссе водитель легкового автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе .