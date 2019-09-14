Під Києвом припинили роботу сміттєпереробного майданчика
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Поліція припинила функціонування сміттєпереробного майданчика у селі Петропавлівське на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
У поліції повідомили, що у селі Петропавлівське Бориспільського району правоохоронці з’ясовують правомірність роботи міні-підприємства. Направлено запит до суду, аби накласти на нього арешт.
З вчорашнього дня поліція забезпечує цілодобову охорону, для збереження речових доказів і не допущення подальшої його експлуатації на час досудового розслідування.
У ході проведення невідкладного обшуку задокументовано та протокольно описано усе технологічне обладнання та устаткування міні-підприємства. До проведення слідчих дій залучено екологічну службу, яка відібрала відповідні зразки для досліджень на забрудненість.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, в експертному середовищі заявляють, що на появу в Україні сміттєпереробних заводів потрібно кілька років.