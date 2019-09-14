Под Киевом прекратили работу мусороперерабатывающей площадки
Киев • УНН
Киев. 14 сентября. УНН. Полиция прекратила функционирование мусороперерабатывающей площадки в селе Петропавловское в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
В полиции сообщили, что в селе Петропавловское Бориспольского района правоохранители выясняют правомерность работы мини-предприятия. Направлен запрос в суд, чтобы наложить на него арест.
Со вчерашнего дня полиция обеспечивает круглосуточную охрану, для сохранения вещественных доказательств и недопущения дальнейшей его эксплуатации на время досудебного расследования.
В ходе проведения неотложного обыска задокументировано и протокольно описано все технологическое оборудование и оборудование мини-предприятия. К проведению следственных действий привлечена экологическая служба, уоторая отобрала соответствующие образцы для исследований на загрязненность.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в экспертной среде заявляют, что на появление в Украине мусороперерабатывающих заводов нужно несколько лет.