Під Києвом поліція виявила підпільний спиртзавод
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Васильківському районі Київській області правоохоронці виявили підпільний спиртзавод з виготовлення контрафактної алкогольної продукції. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що в області функціонує підпільний завод по виготовленню та реалізації алкогольної продукції. Знаходиться виробництво на території одного з колишніх заводів. Як було з’ясовано, підприємство, що організувало підпільний бізнес, не має відповідної ліцензій на даний вид діяльності”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, оперативники Управління захисту економіки в Київській області Нацполіції, слідчі Васильківського відділу поліції та працівники Головного управління ДФС в Київській області провели санкціонований обшук на території підпільного виробництва. Правоохоронці вилучили 72 тонни спиртової речовини.
У Києві поліцейські також виявили підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції. Цех знаходився на території промзони у Дарницькому районі.
Виробництво знаходилося на першому поверсі напівзруйнованої двоповерхової нежитлової будівлі. Воду, як один із компонентів фальсифікованої продукції, незаконно видобували зі свердловини. Виготовляли горілку під торговими марками відомих українських та світових брендів. Готовий до продажу фальсифікат реалізовували через мережу “своїх” торгівельних точок.
На підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції та слідчі прокуратури Києва провели обшук. Правоохоронці вилучили понад 2,4 тонни фальсифікату.
Як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.
Тим часом, за право торгувати “лівою” горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі “смотрящих”, які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.
Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.