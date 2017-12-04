Под Киевом полиция обнаружила подпольный спиртзавод
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Васильковском районе Киевской области правоохранители обнаружили подпольный спиртзавод по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Правоохранители установили, что в области функционирует подпольный завод по изготовлению и реализации алкогольной продукции. Находится производство на территории одного из бывших заводов. Как выяснилось, предприятие, организовало подпольный бизнес, не имеет соответствующей лицензии на данный вид деятельности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оперативники Управления защиты экономики в Киевской области Нацполиции, следователи Васильковского отдела полиции и работники Главного управления ГФС в Киевской области провели санкционированный обыск на территории подпольного производства. Правоохранители изъяли 72 тонны спиртовой вещества.
В Киеве полицейские также обнаружили подпольное производство фальсифицированной алкогольной продукции. Цех находился на территории промзоны в Дарницком районе.
Производство находилось на первом этаже полуразрушенного двухэтажного нежилого здания. Воду, как один из компонентов фальсифицированной продукции, незаконно добывали из скважины. Изготавливали водку под торговыми марками известных украинских и мировых брендов. Готов к продаже фальсификат реализовывали через сеть "своих" торговых точек.
На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции и следователи прокуратуры Киева провели обыск. Правоохранители изъяли более 2,4 тонны фальсификата.
Как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.
Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист О.Дубинський. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов .
Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.