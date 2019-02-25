Під Києвом обстріляли авто

“У суботу, 23 лютого по автомобілю, який їхав на трасі перед Ірпінем, за словами водія, із кущів (вистрілили і — ред.) влучили в праве переднє скло. Водій після цього натиснув на газ і поїхав з місця пригоди. Виявилося, що стріляли з пневматичної зброї”, — сказав Жукович.

За його словами, водій десь в районі Ворзеля зателефонував своїм представникам страхової компанії, які порадили йому звернутися на спецлінію “102”.

“Наряд поїхав на місце, на яке вказав водій, але там вже нікого не було. Наразі правової кваліфікації цій події не надали. Постраждалих не має”, — розповів Жукович.

Нагадаємо, у селі Стоянка Києво-Святошинського району, на одній з АЗС, сталась стрілянина через вітання з “радянським святом”.