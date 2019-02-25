Под Киевом обстреляли авто

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15771 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39447 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119570 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122472 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124264 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122442 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154502 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Под Киевом обстреляли авто

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В субботу, 23 февраля, под Киевом машину обстреляли из пневматического оружия. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"В субботу, 23 февраля, по автомобилю, который ехал на трассе перед Ирпенем, по словам водителя, из кустов (выстрелили и - ред.) попали в правое переднее стекло. Водитель после этого нажал на газ и уехал с места происшествия. Оказалось, что стреляли из пневматического оружия", - сказал Жукович.

По его словам, водитель где-то в районе Ворзеля позвонил своим представителям страховой компании, которые посоветовали ему обратиться по спецлинии "102".

"Наряд поехал на место, на которое указал водитель, но там уже никого не было. Сейчас правовой квалификации этому событию не дали. Пострадавших нет", - рассказал Жукович.

Напомним, в селе Стоянка Киево-Святошинского района, на одной из АЗС, произошла стрельба из-за поздравления с "советским праздником".

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