Під Харковом зіштовхнулись дві вантажівки та позашляховик: одна людина загинула, троє - травмовані

Деталі

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок та позашляховика на трасі поблизу селища Коротич надійшло до поліції 25 січня о 16:34.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1.

На даний час працівниками поліції проводиться огляд місця події та встановлюються усі обставини ДТП.

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