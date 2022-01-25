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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 8967 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Під Харковом зіштовхнулись дві вантажівки та позашляховик: одна людина загинула, троє - травмовані

Під Харковом зіштовхнулись дві вантажівки та позашляховик: одна людина загинула, троє - травмовані

Київ • УНН

 • 18015 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Під Харковом зіштовхнулись дві вантажівки та позашляховик. Як повідомили у поліції, попередньо, в результаті аварії загинула 1 людина, ще троє громадян отримали травми різного ступеня тяжкості, передає УНН.

Деталі

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок та позашляховика на трасі поблизу селища Коротич надійшло до поліції 25 січня о 16:34.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1.

На даний час працівниками поліції проводиться огляд місця події та встановлюються усі обставини ДТП.

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