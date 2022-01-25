Під Харковом зіштовхнулись дві вантажівки та позашляховик: одна людина загинула, троє - травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Під Харковом зіштовхнулись дві вантажівки та позашляховик. Як повідомили у поліції, попередньо, в результаті аварії загинула 1 людина, ще троє громадян отримали травми різного ступеня тяжкості, передає УНН.
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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок та позашляховика на трасі поблизу селища Коротич надійшло до поліції 25 січня о 16:34.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1.
На даний час працівниками поліції проводиться огляд місця події та встановлюються усі обставини ДТП.
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