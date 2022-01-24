ДТП з вантажівкою на Одеській трасі: загинуло четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У результаті ДТП на автодорозі Київ - Одеса, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, загинули четверо осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію поліції Київської області.
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“Сьогодні, 24 січня, о 8:20 в селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі "Київ-Одеса“ 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою Мercedes-Benz, яка знаходилася на узбіччі дороги. У результаті ДТП водій легкового автомобіля та 3 його пасажири загинули”, — повідомили у поліції подробиці ДТП.
Деталі
Повідомляється, що наразі на місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Доповнення
Спочатку повідомлялося, що у цій ДТП на автодорозі Київ – Одесабули постраждалі. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ, попередили у патрульній поліції Київської області.