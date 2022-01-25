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15 марта, 19:03 • 107009 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144060 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123962 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117442 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105116 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101622 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93597 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник: один человек погиб, трое - травмированы

Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник: один человек погиб, трое - травмированы

Киев • УНН

 • 18008 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник. Как сообщили в полиции, предварительно, в результате аварии погиб 1 человек, еще трое граждан получили травмы различной степени тяжести, передает УНН.

Детали

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовиков и внедорожника на трассе вблизи поселка Коротич поступило в полицию 25 января в 16:34.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отделение полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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