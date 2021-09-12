Під Харковом мікроавтобус впав у воду: пасажири загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В озері в селищі Безлюдівка Харківського району потонув мікроавтобус. Двоє людей загинули. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію надану ДСНС Харківської області.
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Подія трапилась у Нагорівському озері, що в селищі Безлюдівка Харківського району. Там мікроавтобус “Renault Trafic” з двома пасажирами потрапив у воду. В результаті вони загинули.
На місце події було направлено оперативний рятувальний підрозділ з Харкова. Рятувальники за допомогою автомобільної лебідки витягли авто з води. У салоні знаходились тіла чоловіка та жінки.
За фактом події ведеться слідство.
Раніше у соціальних мережах повідомляли, що потонув автобус з людьми. Кількість загиблих не уточнювалась.