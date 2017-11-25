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Під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні" - Лисенко

Київ • УНН

 • 15270 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Бійці Збройних сил України в районі Горлівки взяли під контроль два села, яка знаходилися в "сірій зоні". Про це УНН повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

"Наші бійці взяли під контроль під Горлівкою Гладосове і Травневе, які знаходилися в "сірій зоні". І не просто взяли під контроль, а й завезли продовольство, воду, почали відновлювання енерго-газозабезпечення. Люди відверто радіють поверненню української влади", - сказав А.Лисенко.

Нагадаємо, штаб АТО очікує провокацій бойовиків через візит місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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