Під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні" - Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Бійці Збройних сил України в районі Горлівки взяли під контроль два села, яка знаходилися в "сірій зоні". Про це УНН повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.
"Наші бійці взяли під контроль під Горлівкою Гладосове і Травневе, які знаходилися в "сірій зоні". І не просто взяли під контроль, а й завезли продовольство, воду, почали відновлювання енерго-газозабезпечення. Люди відверто радіють поверненню української влади", - сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, штаб АТО очікує провокацій бойовиків через візит місії ОБСЄ.