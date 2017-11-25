Під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні" - Лисенко

"Наші бійці взяли під контроль під Горлівкою Гладосове і Травневе, які знаходилися в "сірій зоні". І не просто взяли під контроль, а й завезли продовольство, воду, почали відновлювання енерго-газозабезпечення. Люди відверто радіють поверненню української влади", - сказав А.Лисенко.

Нагадаємо, штаб АТО очікує провокацій бойовиків через візит місії ОБСЄ.