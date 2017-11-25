Под Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне" - Лысенко

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71271 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58099 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66133 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74451 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115870 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114577 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142502 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108778 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Под Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне" - Лысенко

Под Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне" - Лысенко

Киев  •  УНН

 • 15267 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бойцы Вооруженных сил Украины в районе Горловки взяли под контроль два села, которая находились в "серой зоне". Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

"Наши бойцы взяли под контроль под Горловкой Гладосово и Травневое, которые находились в "серой зоне". И не просто взяли под контроль, но и завезли продовольствие, воду, начали восстановление энерго-газоснабжения. Люди откровенно радуются возвращению украинской власти", - сказал А.Лысенко.

Напомним, штаб АТО ожидает провокаций боевиков за визита миссии ОБСЕ.

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