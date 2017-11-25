Под Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне" - Лысенко

"Наши бойцы взяли под контроль под Горловкой Гладосово и Травневое, которые находились в "серой зоне". И не просто взяли под контроль, но и завезли продовольствие, воду, начали восстановление энерго-газоснабжения. Люди откровенно радуются возвращению украинской власти", - сказал А.Лысенко.

Напомним, штаб АТО ожидает провокаций боевиков за визита миссии ОБСЕ.