Под Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне" - Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бойцы Вооруженных сил Украины в районе Горловки взяли под контроль два села, которая находились в "серой зоне". Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
"Наши бойцы взяли под контроль под Горловкой Гладосово и Травневое, которые находились в "серой зоне". И не просто взяли под контроль, но и завезли продовольствие, воду, начали восстановление энерго-газоснабжения. Люди откровенно радуются возвращению украинской власти", - сказал А.Лысенко.
Напомним, штаб АТО ожидает провокаций боевиков за визита миссии ОБСЕ.