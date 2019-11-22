Під гаслами демонополізації влада хоче розпродати "Укрспирт" за безцінь - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президентський законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі є "сирим" і потребує серйозного доопрацювання. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.
"Під гаслами демонополізації ми можемо продати за безцінь як металолом державні виробничі заводи. Якщо приймати проект ЗУ в існуючому вигляді - ми не запустимо і не розвинемо ринок біоетанолу в Україні. Ну і насамкінець, цей законопроект не вирішує питань електронного обліку виробників спирту", - пояснив він.
Минулого тижня ВР підтримала законопроект у першому читанні, нагадав нардеп. У "Батьківщині" опрацювали документ, і подали комплексний пакет правок до нього.
Передусім ліцензії на виробництво спирту повинні отримати покупці державних спиртзаводів, зауважує нардеп.
"Таким чином, держава заробить більше коштів на продажі держзаводів. Якщо ж ми будемо видавати ліцензії всім охочим - державні заводи ніхто не купуватиме, ми нічого не заробимо на продажі держзаводів, бо спиртовикам буде цікавіше будувати власні", - пояснив Івченко.
Пропонується також заборонити видачу ліцензій спиртзаводам, які не мають електронних засобів обліку виробництва спирту, розповів нардеп.
"Державна фіскальна служба має бачити, що і в якій кількості виробляє спиртзавод", - вважає Івченко.
Окрім того, варто ввести заборону на імпорт спирту з інших країн. Терміном до 2024 року, зазначив нардеп.
"До речі, ця норма є у проекті ЗУ, ми її підтримуємо. Нам треба розвивати нашу, уже приватну, спиртову галузь, і не допустити дешевий спиртовий імпорт", - підкреслив він.
Нагадаємо, подібну модель змін до президентського законопроекту про демонополізацію спирту запропонувала народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань розвитку економіки Роксолана Підласа.