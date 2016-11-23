Під час затримання озброєного злочинця на Закарпатті поліцейський отримав поранення

Учора ввечері в поліцію Рахова надійшло повідомлення про те, що в селі Видричка чоловік ходить з вогнепальною зброєю. На місце події прибули правоохоронці.

Особу зловмисника встановили, ним виявився 53-річний місцевий житель. Чоловік уже має судимість за незаконне поводження зі зброєю. У лютому цього року його затримала поліція з автоматом іноземного виробництва, за що він був засуджений на 3 роки умовно.

Правоохоронці виявили чоловіка на вулиці, він тримав у руках ковдру. Коли до нього підійшли правоохоронці, чоловік вихопив з-під ковдри автомат Калашникова і розпочав стрільбу.

В результаті був поранений в руку 23-річний оперативник кримінальної поліції. Працівнику поліції кулі пошкодили кисть лівої руки. Також пострілами був пошкоджений автомобіль, на якому приїхали правоохоронці.

Експертиза засвідчила в крові затриманого 2 проміле алкоголю.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фігуранта справи затримано в порядку ст.208 КПК і поміщено в ІТТ. Розслідування справи триває.