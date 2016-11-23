Во время задержания вооруженного преступника в Закарпатье полицейский получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время задержания пьяного вооруженного жителя Закарпатья 23-летний работник полиции получил пулевое ранение в руку из автомата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Вчера вечером в полицию Рахова поступило сообщение о том, что в селе Выдричка человек ходит с огнестрельным оружием. На место происшествия прибыли правоохранители.
Личность злоумышленника установили, им оказался 53-летний местный житель. Человек уже имеет судимость за незаконное обращение с оружием. В феврале этого года его задержала полиция с автоматом иностранного производства, за что он был осужден на 3 года условно.
Правоохранители обнаружили мужчину на улице, он держал в руках одеяло. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина выхватил из-под одеяла автомат Калашникова и начал стрельбу.
В результате был ранен в руку 23-летний оперативник уголовной полиции. Работнику полиции пули повредили кисть левой руки. Также выстрелами был поврежден автомобиль, на котором приехали правоохранители.
Экспертиза показала в крови задержанного 2 промилле алкоголя.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Фигурант дела задержан в порядке ст.208 УПК и помещен в ИВС. Расследование дела продолжается.