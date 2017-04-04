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Під час Євробачення у Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців - А.Крищенко

Під час Євробачення у Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців - А.Крищенко

Київ • УНН

 • 10743 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час пісенного конкурсу Євробачення у Києві громадський порядок охоронятимуть 8-10 тисяч правоохоронців. Про це на брифінгу повідомив керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

“Взагалі на Євробачення на цей період буде задіяно від 8 до 10 тисяч правоохоронців — це і військовослужбовці Національної гвардії — 3 тисячі осіб, з інших регіонів будуть додані сили. Всі підрозділи будуть переведені на посилений режим ГУ НП в Києві”, — сказав А.Крищенко.

Він нагадав, що в кінці березня був створений оперативний штаб.

“Сьогодні проходили командно-штабні навчання в аеропорту "Бориспіль", на яких узгоджувалися і координувалися дії між міністерствами і відомствами. Завтра будуть проводитись такі ж навчання вже безпосередньо на локаціях, де буде проходити Євробачення”, — сказав А.Крищенко.

За його словами, ці заходи націлені на безпечне проведення пісенного конкурсу.

“У цих заходах ми враховуємо ризики, зокрема і ризик терористичної загрози”, — сказав А.Крищенко.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України наголосив на забезпеченні безпеки під час підготовки та проведення Євробачення.

Українські Національні Новини

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