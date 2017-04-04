Під час Євробачення у Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців - А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час пісенного конкурсу Євробачення у Києві громадський порядок охоронятимуть 8-10 тисяч правоохоронців. Про це на брифінгу повідомив керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Взагалі на Євробачення на цей період буде задіяно від 8 до 10 тисяч правоохоронців — це і військовослужбовці Національної гвардії — 3 тисячі осіб, з інших регіонів будуть додані сили. Всі підрозділи будуть переведені на посилений режим ГУ НП в Києві”, — сказав А.Крищенко.
Він нагадав, що в кінці березня був створений оперативний штаб.
“Сьогодні проходили командно-штабні навчання в аеропорту "Бориспіль", на яких узгоджувалися і координувалися дії між міністерствами і відомствами. Завтра будуть проводитись такі ж навчання вже безпосередньо на локаціях, де буде проходити Євробачення”, — сказав А.Крищенко.
За його словами, ці заходи націлені на безпечне проведення пісенного конкурсу.
“У цих заходах ми враховуємо ризики, зокрема і ризик терористичної загрози”, — сказав А.Крищенко.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України наголосив на забезпеченні безпеки під час підготовки та проведення Євробачення.