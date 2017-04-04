Во время Евровидения в Киеве будут работать 8-10 тысяч правоохранителей - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во время песенного конкурса Евровидение в Киеве общественный порядок будут охранять 8-10 тысяч правоохранителей. Об этом на брифинге сообщил руководитель ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Вообще на Евровидение в этот период будет задействовано от 8 до 10 тыс. правоохранителей - это и военнослужащие Национальной гвардии - 3 тыс. человек, из других регионов будут добавлены силы. Все подразделения будут переведены на усиленный режим ГУ НП в Киеве", - сказал А.Крищенко.
Он напомнил, что в конце марта был создан оперативный штаб.
"Сегодня проходили командно-штабные учения в аэропорту "Борисполь", на которых согласовывались и координировались действия между министерствами и ведомствами. Завтра будут проводиться такие же обучение уже непосредственно на локациях, где будет проходить Евровидение", - сказал А.Крищенко.
По его словам, эти меры нацелены на безопасное проведение песенного конкурса.
"В этих мероприятиях мы учитываем риски, в том числе риск террористической угрозы", - сказал А.Крищенко.
Напомним, премьер-министр Украины акцентировал на обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Евровидения.