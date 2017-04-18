Під час водного фестивалю у М'янмі загинули 285 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Щонайменше 285 людей загинули і 1073 отримали поранення під час проведення головного національного свята М'янми – водного фестивалю Тинджан, передає УНН із посиланням на SunStar.
За чотири дні святкування було зареєстровано 1200 кримінальних справ, пов'язаних з убивствами, ДТП, вживанням наркотиків, незаконним володінням зброєю, крадіжками і насильством.
Тинджан відзначається, коли Сонце із сузір'я Риб переходить у сузір'я Овна – як правило, в середині квітня. Свято є невід'ємною частиною буддійської традиції М'янми, хоча має індуїстське походження. За місцевими повір'ями, вода під час свята змиває з людини всі гріхи і недуги та приносить радість і удачу.
Як повідомляв УНН, 11 – 12 січня 2017 року Республіку Союз М’янма відвідав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Це був перший в історії офіційний візит глави українського МЗС до цієї країни.