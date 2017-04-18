Во время водного фестиваля в Мьянме погибли 285 человек

За четыре дня празднования были зарегистрированы 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотиков, незаконным владением оружием, кражами и насилием.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна – как правило, в середине апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистское происхождение. Согласно местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и болезни и приносит радость и удачу.

Как сообщал УНН, 11 – 12 января 2017 года Республику Союз Мьянма посетил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Это был первый в истории официальный визит главы украинского МИД в эту страну.