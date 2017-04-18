Во время водного фестиваля в Мьянме погибли 285 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28815 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94074 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148524 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113414 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114581 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111356 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103416 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106780 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151665 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Во время водного фестиваля в Мьянме погибли 285 человек

Во время водного фестиваля в Мьянме погибли 285 человек

Киев  •  УНН

 • 32218 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По меньшей мере 285 человек погибли и 1073 получили ранения во время проведения главного национального праздника Мьянмы – водного фестиваля Тинджан, передает УНН со ссылкой на SunStar.

За четыре дня празднования были зарегистрированы 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотиков, незаконным владением оружием, кражами и насилием.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна – как правило, в середине апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистское происхождение. Согласно местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и болезни и приносит радость и удачу.

Как сообщал УНН, 11 – 12 января 2017 года Республику Союз Мьянма посетил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Это был первый в истории официальный визит главы украинского МИД в эту страну.

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