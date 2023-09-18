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Під час візиту до США перша леді України зустрінеться з родиною Клінтон та гендиректором ВООЗ

Під час візиту до США перша леді України зустрінеться з родиною Клінтон та гендиректором ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ.19 вересня. УНН. Стала відома програма візиту до США першої Леді України, яка разом і президентом прибули до Нью-Йорка для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це Олена Зеленська написала у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Зокрема найближчими днями Олена Зеленська матиме кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Вона розповість про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповість про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході.

Також — зустрінеться з родиною Клінтон, які підтримують Україну.

Спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО Перша леді України відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах розбомблених Росією пам’яток України.

Окрім того, Олена Зеленська проведе низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема зустріч із генеральним директором ВООЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський прибув у Нью-Йорк, де виступить на Генеральній Асамблеї ООН

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