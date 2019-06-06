Під час вибуху в аеропорту в Нью-Мексико постраждали 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Щонайменше 12 людей постраждали в результаті вибуху в середу в аеропорту в штаті Нью-Мексико, двоє з них госпіталізовані. Як уточнюється в опублікованій заяві поліції штату, вибух стався під час підготовки пожежних до феєрверків на День незалежності США, передає УНН.
За даними поліції, сильний вибух прогримів в 12:15 за місцевим часом (21:15 Київ) в одному з промислових будівель аеропорту міста Розуелл. У документі вказується, що в момент події співробітники пожежної служби займалися “упаковкою феєрверків напередодні 4 липня”. За інформацією правоохоронних органів, в будівлі знаходилися 12 чоловік.
“Двоє пожежників були доставлені в лікарню з травмами, які можуть загрожувати життю”, — вказується в документі. 10 співробітникам допомога була надана на місці.
Причини вибуху не встановлені, ведеться розслідування.
Раніше УНН повідомляв, що цьому аеропорту стався вибух, але тоді інформація щодо постраждалих була не повною.