Під час вибуху в аеропорту в Нью-Мексико постраждали 12 осіб

КИЇВ. 6 червня. УНН. Щонайменше 12 людей постраждали в результаті вибуху в середу в аеропорту в штаті Нью-Мексико, двоє з них госпіталізовані. Як уточнюється в опублікованій заяві поліції штату, вибух стався під час підготовки пожежних до феєрверків на День незалежності США, передає УНН.