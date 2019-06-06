Во время взрыва в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы. Как уточняется в опубликованном заявлении полиции штата, взрыв произошел во время подготовки пожарных к фейерверков в День независимости США, передает УНН.
По данным полиции, сильный взрыв прогремел в 12:15 по местному времени (21:15 Киев) в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл. В документе указывается, что в момент происшествия сотрудники пожарной службы занимались "упаковкой фейерверков накануне 4 июля". По информации правоохранительных органов, в здании находились 12 человек.
"Двое пожарных были доставлены в больницу с травмами, которые могут угрожать жизни", - указывается в документе. 10 сотрудникам помощь была оказана на месте.
Причины взрыва не установлены, ведется расследование.
Ранее УНН сообщал, что этому аэропорту произошел взрыв, но тогда информация о пострадавших была не полной.