Після урочистостей в Одесі сталась бійка, є затримані

“Під час урочистих заходів, що проводилися з нагоди Дня визволення Одеси від фашистських загарбників на Алеї слави, між активістами різних політичних поглядів виник конфлікт та штовханина.

Поліція не допустила поширення конфлікту, затримано 16 його активних учасників — представників різних політичних сил та громадян, які взяли участь у конфлікті”, — повідомили у поліції.

Наразі усі затримані доставлені до відділень поліції міста для надання пояснень.

Дії осіб підпадають під кваліфікацію ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР.

Нагадаємо, 10 квітня дефіле військових оркестрів відбулось в Одесі.