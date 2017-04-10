После торжеств в Одессе произошла драка, есть задержанные

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57677 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106444 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163779 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118870 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155975 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После торжеств в Одессе произошла драка, есть задержанные

После торжеств в Одессе произошла драка, есть задержанные

Киев  •  УНН

 • 12211 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня, после торжественного возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы произошла драка. Сообщают в отделе коммуникаций полиции Одесской области, передает УНН.

"Во время торжественных мероприятий, проводимых по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков на Аллее Славы, между активистами разных политических взглядов возник конфликт и потасовка.
Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 его активных участников - представителей различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте ", - сообщили в полиции.

Сейчас все задержанные доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений.
Действия лиц подпадают под квалификацию ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.

Напомним, 10 апреля дефиле военных оркестров состоялось в Одессе .

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