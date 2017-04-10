После торжеств в Одессе произошла драка, есть задержанные
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня, после торжественного возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы произошла драка. Сообщают в отделе коммуникаций полиции Одесской области, передает УНН.
"Во время торжественных мероприятий, проводимых по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков на Аллее Славы, между активистами разных политических взглядов возник конфликт и потасовка.
Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 его активных участников - представителей различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте ", - сообщили в полиции.
Сейчас все задержанные доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений.
Действия лиц подпадают под квалификацию ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.
Напомним, 10 апреля дефиле военных оркестров состоялось в Одессе .