После торжеств в Одессе произошла драка, есть задержанные

"Во время торжественных мероприятий, проводимых по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков на Аллее Славы, между активистами разных политических взглядов возник конфликт и потасовка.

Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 его активных участников - представителей различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте ", - сообщили в полиции.

Сейчас все задержанные доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений.

Действия лиц подпадают под квалификацию ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.

Напомним, 10 апреля дефиле военных оркестров состоялось в Одессе .