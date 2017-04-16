Під час святкування Великодня в США підстрелили трьох підлітків і немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Троє підлітків і немовля отримали вогнепальні поранення під час великоднього карнавалу в Алабамі, передає УНН з посиланням на ABC News.
Повідомляється, що у Бірмінгемі, штат Алабама, надійшов виклик до рятувальників з повідомленням про можливу стрілянину.
“Коли ми приїхали, то знайшли чотирьох постраждалих. Одне немовля, якому не більше року, а інші троє — підліткового віку”, — заявив начальник пожежної служби міста Донні Вест.
Поранення постраждалих не загрожують їх життю, всіх чотирьох було відправили до лікарень Бірмінгема.
Наразі не встановлено, хто вчинив стрілянину і чому саме постраждали діти.
Під час інциденту на карнавалі перебувало майже 900 осіб.
Наразі поліція затримала п’ятьох та проводить з ними допит.
Як повідомляв УНН, 16 квітня, у день референдуму, в Туреччині на виборчій дільниці сталася перестрілка через політичні погляди.