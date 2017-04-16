Во время празднования Пасхи в США подстрелили трех подростков и младенца

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94046 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148502 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113409 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114576 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111352 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106779 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151663 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Во время празднования Пасхи в США подстрелили трех подростков и младенца

Во время празднования Пасхи в США подстрелили трех подростков и младенца

Киев  •  УНН

 • 10204 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Трое подростков и младенец получили огнестрельные ранения во время пасхального карнавала в Алабаме, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что в Бирмингеме, штат Алабама, поступил вызов к спасателям с сообщением о возможной стрельбе.

"Когда мы приехали, то нашли четырех пострадавших. Один младенец, которому не больше года, а остальные трое - подросткового возраста", - заявил начальник пожарной службы города Донни Вест.

Ранения пострадавших не угрожают их жизни, все четверо были отправили в больницы Бирмингема.

Пока не установлено, кто открыл стрельбу и почему именно пострадали дети.

Во время инцидента на карнавале находилось почти 900 человек.

В настоящее время полиция задержала пятерых и проводит с ними допрос.

Как сообщал УНН, 16 апреля, в день референдума, в Турции на избирательном участке произошла перестрелка из-за политических взглядов.

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