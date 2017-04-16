Во время празднования Пасхи в США подстрелили трех подростков и младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Трое подростков и младенец получили огнестрельные ранения во время пасхального карнавала в Алабаме, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что в Бирмингеме, штат Алабама, поступил вызов к спасателям с сообщением о возможной стрельбе.
"Когда мы приехали, то нашли четырех пострадавших. Один младенец, которому не больше года, а остальные трое - подросткового возраста", - заявил начальник пожарной службы города Донни Вест.
Ранения пострадавших не угрожают их жизни, все четверо были отправили в больницы Бирмингема.
Пока не установлено, кто открыл стрельбу и почему именно пострадали дети.
Во время инцидента на карнавале находилось почти 900 человек.
В настоящее время полиция задержала пятерых и проводит с ними допрос.
Как сообщал УНН, 16 апреля, в день референдума, в Турции на избирательном участке произошла перестрелка из-за политических взглядов.