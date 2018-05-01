Під час святкування Дня праці у Дніпрі виявили жінку з георгіївською стрічкою на сумці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Співробітники поліції склали адмінпротокол на жінку похилого віку, яка носила на сумці георгіївську стрічку, під час першотравневих масових заходів на Дніпропетровщині. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Під час заходу на проспекті Д. Яворницького була виявлена громадянка 1939 р.н., яка публічно використовувала (носила на сумці) "Георгієвську стрічку". За даним фактом складено протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі під час заходів, присвячених 74-й річниці визволення міста у Другій світовій війні, не було зафіксовано жодного порушення громадського порядку, навіть людей з радянською символікою.