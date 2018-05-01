При праздновании Дня труда в Днепре обнаружили женщину с георгиевской лентой на сумке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сотрудники полиции составили админпротокол на пожилую женщину, которая носила на сумке георгиевскую ленту, во время первомайских массовых мероприятий в Днепропетровской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Во время мероприятия на проспекте Д. Яворницкого была обнаружена гражданка 1939 г.р., которая публично использовала (носила на сумке) "Георгиевскую ленточку". По данному факту составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе во время мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения города во Второй мировой войне, не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка, даже людей с советской символикой.