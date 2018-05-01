При праздновании Дня труда в Днепре обнаружили женщину с георгиевской лентой на сумке

"Во время мероприятия на проспекте Д. Яворницкого была обнаружена гражданка 1939 г.р., которая публично использовала (носила на сумке) "Георгиевскую ленточку". По данному факту составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе во время мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения города во Второй мировой войне, не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка, даже людей с советской символикой.